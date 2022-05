Fórmula 1: A estatística que a Mercedes terá dificuldade em manter | AutoSport

A Mercedes venceu todas as primeiras provas do calendário na era turbo híbrida da Fórmula 1. Desde a estreia do GP da Rússia em Sochi em 2014 até ao GP da Arábia Saudita no ano passado, um piloto da equipa de Brackley venceu sempre nas estreias dos circuitos na competição.

Lewis Hamilton foi o piloto com mais vitórias na equipa neste particular. Nico Rosberg venceu na estreia do circuito de Baku, na altura designado GP da Europa de 2016 e Hamilton venceu todas as restantes estreias.

Lewis Hamilton venceu em Sochi (2014), Mugello (2020), Portimão (2020), Losail (2021) e Jidá (2021), enquanto Nico Rosberg vence em Baku.

Conseguirá a Mercedes manter este fenómeno estatístico? Será muito difícil tendo em conta a situação da equipa e os problemas que o monolugar da equipa apresenta. Mas até ao final da corrida de domingo, é possível.