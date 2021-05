Fórmula 1: O estranho caso do ‘benjamim’ Daniel Ricciardo | AutoSport

As coisas não estão a correr nada bem para Daniel Ricciardo, e o que se passou no GP do Mónaco é somente a confirmação absolutamente inequívoca que há algo muito errado, quer seja consigo ou com o carro.

Neste momento o australiano não consegue perceber como pode perder seis décimos para o seu colega de equipa, Lando Norris numa pista como o Mónaco, quando têm, naturalmente, carros iguais.

Na corrida, Norris foi ao pódio e Ricciardo terminou em 12º. Depois de em Espanha, aparentemente, Ricciardo ter melhorado significativamente, sucede isto no Mónaco.

A McLaren pondera dar um novo chassis a Ricciardo, mas este admite que pode ter a ver com o seu estilo de pilotagem, mas isso não explica seis décimos no Mónaco, quando ele não teve, segundo revelou, nada que afetasse a sua melhor volta: “Vou ver o que posso fazer melhor. Há diferenças nos dados, eu vejo isso na telemetria,onde o Lando ganha tempo, mas eu acho que posso fazer aquilo.

Talvez tenha ainda a ver com a adaptação ao carro”. O australiano procura uma explicação,mas a diferença é abismal e é isso que o preocupa.

A McLaren já disse que o problema não é o carro, e para piorar as coisas ambos estão a usar afinações muito semelhantes.

Por aqui se começa a perceber qual é a ‘peça’ que sobra…

A McLaren reduz o problema ao estilo de pilotagem, e a preocupação do piloto, que não o diz mas nós desconfiamos, é que esteja a sentir que o único problema é ele próprio. E isso seria o pior para acontecer. A McLaren chegar a essa conclusão.

A McLaren espera que Ricciardo precise apenas de mais algum tempo até acertar o passo, mas a verdade é que já lá vão cinco corridas com resultados muito díspares entre os dois pilotos da equipa.

Resumidamente, Ricciardo pouco tem melhorado desde o Bahrein, sendo que tudo piora quando no Bahrein correu onde testou o que não sucedeu nas outras pistas.

Tudo junto…