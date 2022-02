Fórmula 1: O dia em que se podem identificar ‘fraquezas’ | AutoSport

É provável que as equipas façam um grande número de voltas, já que precisam de aproveitar a oportunidade para compreender os seus novos carros, especialmente tendo em conta o mau tempo que poderá vir aí na sexta-feira, último dia de testes.

Vai haver três dias de testes no Bahrein, no próximo mês, mas estes estão programados para o fim-de-semana antes da primeira corrida, deixando por isso pouco tempo para resolver quaisquer problemas maiores que surjam.

Hoje, as equipas precisam de identificar quaisquer fraquezas, e isso convém ser já hoje, se estas existirem, claro. Não é nada provável que se fique hoje a perceber alguma correlação de forças, mas como sempre ficarão algumas pistas. É bem mais provável percebermos se há alguém com problemas.