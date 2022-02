Fórmula 1: O AT03 da AlphaTauri estará em pista amanhã | AutoSport

O carro da AlphaTauri para 2022, o AT03, fará a sua primeira saída dinâmica na terça-feira. O shakedown do carro apresentado hoje, que deve incluir algumas alterações comparado com o que vimos nas imagens, fará o shakedown na terça-feira, embora a equipa não tenha revelado se vai ser efetuado em Imola ou em Misano, lançou edições digitais do carro em Imola, como parte do seu conteúdo de apresentação do AT03.Antes dos testes de Barcelona (23 a 25 de fevereiro) e do Bahrein (10 a 12 de março), o AT03 já terá concluído os 100 quilómetros permitidos para filmagens e primeiras impressões sobre os sistemas.

A Mercedes vai apresentar o seu carro de 2022 na sexta-feira e fazer o shakedown em Silverstone no mesmo dia.