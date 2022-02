Fórmula 1: o Aston Martin AMR22 em pista pela primeira vez | AutoSport

O Aston Martin AMR22 já fez a sua estreia em pista hoje em Silverstone, tornando-se na primeira equipa a rodar um dos novos monolugares de 2022. Este é o primeiro de dois dias de shakedown e filmagem, limitado a apenas 100 quilómetros em pista. O carro deve funcionar com pneus Pirelli especialmente fornecidos e concebidos para o efeito.

The sight and sound we’ve all been missing… 🔥 #AMR22 #WeClimbTogether pic.twitter.com/WkF9mLy9iD

Getting a first look at the #AMR22 out on track. 👀#WeClimbTogether pic.twitter.com/LGQQ2VkoqV