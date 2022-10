Fórmula 1: Nyck de Vries vai fazer TL1 com a AlphaTauri em Abu Dhabi | AutoSport

Será o primeiro contacto do piloto neerlandês durante um fim de semana de Grande Prémio com a estrutura que será a sua equipa em 2023. Nyck de Vries estará ao volante do AT03 no primeiro treino livre da derradeira prova da temporada em Abu Dhabi, confirmou Franz Tost em conferência de imprensa na Cidade do México.

O responsável da AlphaTauri explicou que se trata de uma segunda fase para envolver o de Vries na equipa e uma boa oportunidade para conhecer os membros da estrutura. E no inverno, a AlphaTaui pretende montar um bom programa para Nyck de Vries estar pronto para a temporada de 2023 ao lado de Yuki Tsunoda.