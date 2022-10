Fórmula 1: Nyck de Vries pode ser confirmado na AlphaTauri no Japão | AutoSport

A contratação de Nyck de Vries pela AlphaTauri pode ser anunciada durante o fim de semana do Grande Prémio do Japão, visto que Helmut Marko acredita que a situação entre a equipa italiana – e Red Bull – com o piloto neerlandês, envolvendo ainda a saída de Pierre Gasly para a Alpine, será resolvida até à próxima corrida em Suzuka.

De Vries, que teve uma notável estreia na Fórmula 1 com a Williams em Monza no mês passado, encontrou-se com Helmut Marko na Áustria e foi posto em marcha um acordo entre AlphaTauri e o piloto. Em Singapura, no passado fim de semana, o canal francês Canal+ informou que já tinha sido assinado um acordo entre as duas partes, com um anúncio oficial esperado em Suzuka. Em declarações à ORF da Áustria, Marko não confirmou esse facto, mas admitiu que tinha esperança que o acordo fosse anunciado nos próximos dias.

“Tem havido conversas”, disse Helmut Marko. “E esperamos ter a situação clarificada até ao próximo fim de semana. Presumo que isso deverá ser decidido em Suzuka. Só então poderemos anunciar qual é o acordo”.

O responsável da Red Bull acrescentou que “primeiro tem de ser esclarecida a questão de Gasly, depois será decidido quem vem para a AlphaTauri. Para AlphaTauri, não pode ser uma situação de menor valia. Isso significa que deve ser um piloto rápido”, concluiu o austríaco.