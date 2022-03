Fórmula 1: Nyck de Vries ou Stoffel Vandoorne podem substituir Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo está em isolamento profilático depois de ter testado positivo à covid-19. Quando a equipa anunciou que o australiano não estaria presente no último dia de teste de pré-temporada, confirmaram que Ricciardo estaria disponível para o primeiro Grande Prémio do ano. O período de isolamento de Ricciardo termina na quinta-feira à noite e a equipa tem já assegurado um plano B caso o piloto não esteja ainda nas melhores condições.

Um dos pilotos da Mercedes na Fórmula E, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, será o substituto de Ricciardo caso seja necessário, confirmou Andreas Seidl. Deverá ser o neerlandês o escolhido, já que Vandoorne estará em Sebring a competir no Campeonato do Mundo de Resistência.