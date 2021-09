Fórmula 1: Nyck de Vries merece lugar, diz Russell | AutoSport

George Russell pode protagonizar várias mudanças no alinhamento dos pilotos em 2022. Caso o britânico vá para a Mercedes, abre um lugar na Williams, que pode ser ocupado por vários pilotos. Um dos é apontado como possível substituto do britânico na Williams, é Nyck de Vries. Russell vê com bons olhos a entrada do piloto neerlandês, mas deixa o aviso que “não há espaço suficiente para todos”.

“É campeão de Fórmula 2, é campeão de Fórmula E, tem definitivamente a velocidade, o carisma, e a atitude certa para ser um piloto de F1. Infelizmente, a Fórmula 1 tem apenas 20 pilotos. Para que um grande piloto entre, um grande piloto tem de sair. Portanto, não é tão simples como isso, mas ele merece estar aqui. Vamos ver se ele tem a oportunidade ou se a oportunidade surge por si própria. Infelizmente, não há espaço suficiente para todos”, disse George Russell ao motorsport.com.