Fórmula 1: Nyck de Vries confirmado na AlphaTauri em 2023 | AutoSport

Após o anúncio da saída de Pierre Gasly da AlphaTauri no final da presente época e do acordo entre Alpine e Red Bull, a equipa italiana confirmou Nyck de Vries como piloto para o próximo ano.

A Scuderia AlphaTauri confirmou em Suzuka que Nyck de Vries será seu piloto em 2023, substituindo Pierre Gasly. O piloto neerlandês começa a sua carreira na equipa italiana já com um Grande Prémiorealiado, quando substituiu Alex Albon no Grande Prémio de Itália deste ano. Além disso, completou várias sessões de treinos livres em 2022. Noutras categorias, de Vries já tem uma série de títulos contra o seu nome; nomeadamente, foi Campeão do Mundo da FIA de Fórmula E em 2020-21 e Campeão da Fórmula 2 da FIA em 2019, além de ter sido Campeão do Mundo de Karting em 2010 e 2011.

“Estou extremamente entusiasmado por me juntar à Scuderia AlphaTauri para 2023” disse Nyck de Vries, “e quero agradecer tanto à Red Bull como à equipa por me terem dado a oportunidade de pilotar na F1. Depois da Fórmula 2, tomei um caminho ligeiramente diferente com o desporto automóvel, mas a F1 foi sempre o meu sonho e estou grato por poder realizá-lo. Tive muitas oportunidades de experimentar o carro de 2022 este ano e penso que isso me colocou numa grande posição para a próxima temporada, espero que isto tenha ajudado a preparar-me para o que está para vir. Tendo passado a maior parte da minha adolescência em Itália no karting, sempre me senti em casa, por isso para mim é ótimo juntar-me a uma equipa italiana, que já tem um verdadeiro sentimento de família, e estou ansioso por conhecer toda a gente e começar a construir a nossa relação antes da próxima época”.

Franz Tost acrescentou: “A Scuderia AlphaTauri teve um momento de muito sucesso com Pierre. Nunca esqueceremos a sua fantástica vitória em Monza e o seu pódio no Brasil e no Azerbaijão. Quero agradecer a Pierre por todo o esforço que tem feito na equipa nos últimos anos, e desejo-lhe tudo de bom para o seu futuro. Agora, temos o prazer de iniciar um novo capítulo com Nyck, que é muito bem-vindo na Scuderia AlphaTauri. Ele é um piloto muito capaz, pois venceu em todas as categorias em que competiu, com muitas corridas e campeonatos vencidos. O seu último grande sucesso foi ganhar o Campeonato do Mundo de Fórmula E, e isto é uma prova clara de que é um piloto muito competitivo, que merece um lugar na F1. Estou ansioso por vê-lo no nosso carro e estou confiante que com Yuki e Nyck teremos um alinhamento de pilotos muito forte para 2023”.