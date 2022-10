Fórmula 1: Nyck de Vries ainda vai fazer treino pela Mercedes | AutoSport

Mesmo com a confirmação da entrada de Nyck de Vries na AlphaTauri em 2023, o piloto deverá participar num treino livre até ao final do ano com a Mercedes, com troca por George Russell.

“Temos confiança nele de que podemos colocá-lo no carro, podemos testar« e podemos confiar nele para não prestar atenção nas coisas que não queremos que ele preste atenção”, disse Mike Elliot da Mercedes. “Acho que vai fazer um bom trabalho.”

O homem da equipa de Brackley confessa que é “uma pena” Nyck de Vries ir para a AlphaTauri no próximo ano, “mas é assim que é”. Elliott acrescentou ainda que o piloto neerlandês “merece esta oportunidade, porque mostrou o que vale”.

Nyck de Vries já completou sessões de treinos este ano com a Mercedes, Williams e Aston Martin, tendo ainda substituido Alexander Albon em Monza, onde conquistou dois pontos.