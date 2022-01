Fórmula 1: Nürburgring disponível para negociar com condições económicas razoáveis | AutoSport

É um daqueles temas cíclicos na Fórmula 1: o regresso do GP da Alemanha. Stefano Domenicali afirmou recentemente que era “lamentável” o país não realizar nenhum GP de Fórmula 1. O diretor da empresa que gere o circuito de Nürburgring respondeu às declarações do CEO da F1 e explicou que está disposto a negociar com a Liberty Media, mas apenas com “condições economicamente sensatas”.

“Ainda estamos dispostos a falar”, disse Alexander Gerhard, à Deutsche Presse-Agentur e citado pela Sky Sports. “Continuamos a considerar que podemos imaginar a Fórmula 1 em Nürburgring, mas sob condições economicamente sensatas”.

Gerhard também disse que estaria aberto à partilha e alternância com outras pistas na Alemanha e não excluiu a possibilidade da Fórmula 1 correr no Nordschleife.

“O Nordschleife pode ser considerado como uma ideia porque tem uma longa tradição, mas exigiria discussões com todas as pessoas envolvidas. Este seria o terceiro passo antes do primeiro”, disse Gerhard.

O circuito fez parte do calendário em 2020, a primeira vez em oito anos, recebendo o Grande Prémio Eifel.