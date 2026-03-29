Fórmula 1: novos regulamentos dividem cada vez mais as opiniões, agora com alertas de segurança

As mudanças implementadas na Fórmula 1 para a temporada de 2026 transformaram radicalmente a dinâmica das corridas e dividem de forma acentuada a comunidade de fãs e pilotos. A transição para uma divisão equitativa de potência entre o motor de combustão interna e a componente elétrica, aliada ao aumento da recuperação de energia, alterou o foco da competição: do puro limite da condução para um complexo exercício de gestão de bateria.

Na corrida de hoje, houve algo novo, o acidente de Ollie Bearman, algo que vários pilotos já tinham alertado: a surpresa pela súbita diferença de velocidade…

O desafio da gestão de energia e as ultrapassagens “artificiais”

Com os novos regulamentos, os pilotos ganharam a responsabilidade de gerir o “modo de ultrapassagem”, que substituiu o DRS e disponibiliza energia extra para atacar ou defender posições. Contudo, esta dependência energética significa que, se a bateria esgotar, o monolugar perde drasticamente a velocidade de ponta, criando diferenças de andamento súbitas e significativas em linha reta.

Para muitos adeptos e especialistas, esta realidade está a desvirtuar a essência do desporto. Nos fóruns e redes sociais, multiplicam-se as críticas de que as corridas se tornaram num “simulador de gestão de bateria”, em que as ultrapassagens parecem “artificiais” ou fruto das circunstâncias eletrónicas de cada carro, em vez do talento ou da coragem do piloto em curva. Por outro lado, há quem defenda as regras, sublinhando que as grelhas estão mais compactas, com finais imprevisíveis e com as equipas ainda a descobrir o potencial destas novas mecânicas.

O acidente de Bearman e a questão da segurança

A polémica subiu de tom no recente Grande Prémio do Japão, após um violento acidente envolvendo Oliver Bearman. O piloto despistou-se a mais de 300 km/h na aproximação à curva Spoon, embatendo contra as barreiras com um impacto de 50G, sofrendo apenas uma contusão no joelho direito.

O despiste ocorreu quando Bearman tentava evitar o Alpine de Franco Colapinto, que rodava substancialmente mais devagar devido à necessidade de poupar energia. O britânico explicou o sucedido referindo o “excesso de velocidade” relativo de 50 km/h entre os dois monolugares, uma consequência direta do funcionamento destas novas unidades motrizes em reta.

Em reação ao incidente, Carlos Sainz criticou abertamente a FIA e a Fórmula 1 por terem ignorado os avisos dos pilotos sobre o perigo desta acentuada diferença de velocidades de aproximação, sugerindo que as entidades resistiram a fazer alterações “porque as corridas são emocionantes”.

Reuniões decisivas em abril

Perante as crescentes críticas sobre a natureza das corridas e os óbvios riscos de segurança evidenciados no Japão, a FIA já confirmou que irá realizar reuniões durante o mês de abril com as equipas, fabricantes e pilotos. O objetivo será analisar os parâmetros ajustáveis do regulamento de gestão de energia e, potencialmente, rever o funcionamento do sistema antes do Grande Prémio de Miami, tentando encontrar um equilíbrio entre o espetáculo prometido e a verdadeira identidade da Fórmula 1.

FOTO Pirelli