Fórmula 1: Novo Haas vai ser “um pouco diferente” em Barcelona | AutoSport

Foi apresentado esta semana o novo monolugar da Haas para 2022, o VF-22, numa série de imagens que, como tínhamos chamado a atenção na altura, pode não ser a versão final que veremos em pista durante a época.

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, explicou após a apresentação do VF-22, que na primeira sessão de testes de pré-temporada, em Barcelona (de 23 a 25 de fevereiro), o carro estará próximo da especificação de corrida.

“Como vai parecer diferente em Barcelona, vão ver dentro de duas semanas”, disse Steiner. “Vai ser um pouco diferente, obviamente. Não estamos a dizer agora que vai ser exatamente o mesmo, porque esta é uma fase de desenvolvimento. Não queremos defini-lo, mas está a ir nessa direção. Entre o teste e a corrida [GP do Bahrein a 20 de março], não teremos muitas mudanças planeadas”.

No sentido oposto estará a McLaren. O diretor de operações da equipa, Piers Thynne disse: “sabemos que o desempenho na primeira corrida é crítico e vamos colocar à disposição um pacote de atualização para esse evento”.

Uma coisa é certa, com o limite orçamental mais apertado que em 2021 e os desempenhos dos carros (quase) desconhecidos, as equipas não terão muito espaço de manobra para atualizações.