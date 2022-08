Fórmula 1: Novo edifício no campus da Red Bull vai ter nome de Jochen Rindt | AutoSport

A Red Bull vai dar o nome do antigo piloto Jochen Rindt ao edifício do novo departamento de unidades motrizes no campus da equipa em Milton Keynes.

O novo departamento de motores da Red Bull, que se espera venha a ser parceiro da Porsche no futuro para o desenvolvimento da unidade motrizes da próxima geração em 2026. Os vários edifícios da Red Bull em Milton Keynes estão todos numerados, mas o edifício das unidades motrizes vai chamar-se “The Rindt Building” em homenagem ao campeão mundial de 1970.

“Chamamos-lhe agora ‘The Rindt Building’, porque já passámos a fase da numeração” explicou o chefe da equipa da Red Bull, Christian Horner. “Investimos nas instalações para tentar garantir que somos capazes de competir com os atuais fabricantes de motores, e penso que isso é um grande obstáculo, porque começámos do zero há 12 meses. Construímos uma fábrica em 55 semanas, e obviamente sem a total clareza dos regulamentos, esse é um passo fundamental no que parece ser o futuro. Por isso, é um compromisso incrível que a Red Bull assumiu com o desporto, investindo na ‘Red Bull Powertrains’”.

A Red Bull tem vindo a contratar vários nomes conhecidos da Fórmula 1, alguns que eram funcionários da Mercedes que liderou a fase turbo hibrida da competição até este ano. “O investimento do grupo tem sido significativo”, disse Horner sobre esta situação. “Recrutamos um grupo de pessoas para a ‘Red Bull Powertrains’ muito impressionante e estão a trabalhar arduamente. O primeiro motor estará em breve a funcionar. Tem sido uma curva de aprendizagem bastante íngreme, mas recrutamos alguns talentos fenomenais”, concluiu.