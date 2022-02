Fórmula 1: Novo contrato entre Lando Norris e a McLaren | AutoSport

A relação entre Lando Norris e a McLaren foi renovada, com a assinatura de um novo contrato de longa duração antes da época de 2022 ter início. A equipa de Woking garantiu a continuidade do jovem piloto britânico até ao final da época de 2025.

A McLaren anunciou no Grande Prémio do Mónaco do ano passado que tinha exercido a sua opção de prolongar o contrato de Norris por vários anos, e naquilo que apelidam de um “sinal de confiança mútua”, a equipa e o piloto comprometeram-se agora a um novo acordo de quatro anos, com início em 2022.

Lando Norris e a McLaren começaram a sua relação em 2017 quando, aos 17 anos de idade, o piloto impressionou a estrutura durante os testes com o MCL32 na Hungria. Cumpriu então, o papel de piloto de teste e de reserva em 2017 e 2018, antes de ter sido o escolhido pela equipa para um lugar a tempo inteiro em 2019. Norris terminou em 11º na sua temporada de estreia, em nono em 2020 com o seu primeiro pódio, e em sexto na temporada passada com quatro pódios e a sua primeira pole position.