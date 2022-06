Fórmula 1: Novo contrato de TV nos EUA é 15 vezes mais alto do que o anterior | AutoSport

A corrida pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 nos EUA foi ganha pela ESPN, de acordo com o Sport Business Journal. A ESPN pagará entre 75 e 90 milhões de dólares por temporada durante os próximos três anos para renovar o acordo com a competição. A renovação do contrato custou pelo menos 15 vezes mais do que o anterior celebrado há três anos e que custava 5 milhões de dólares por época.

Segundo a mesma publicação, o contrato ainda não foi oficialmente assinado entre as partes, mas a Fórmula 1 avisou os restantes interessados com quem também terá negociado, que já teriam chegado a acordo. A Amazon e a Comcast estariam também em negociações com a F1, sendo que a Amazon estaria disponível para pagar 100 milhões de dólares por época. A Netflix terá também feito uma oferta para obter os direitos de transmissão da competição nos EUA, mas a Fórmula 1 não queria o seu produto num serviço de streaming.

A audiência televisiva da Fórmula 1 naquele país ronda um milhão de telespectadores por corrida.