Fórmula 1: novo contrato com o Circuito das Américas | AutoSport

O Circuito das Américas (COTA), em Austin, no estado do Texas, será o palco do Grande Prémio dos EUA até ao fim de 2026 depois de ratificado novo acordo com a Fórmula 1.

O COTA tornou-se num dos locais de destaque no calendário de Fórmula 1 desde a sua estreia em 2012. Cerca de 400.000 pessoas passaram pelo COTA durante os três dias do Grande Prémio de 2021, segundo dados da Fórmula 1. A disciplina está atualmente a experimentar altos índices de popularidade nos EUA e parecia altamente improvável que um novo contrato entre as partes não fosse alcançado.

O Circuito das Américas será a casa do GP dos EUA nos próximos anos, com o evento deste ano agendado para 23 de outubro.