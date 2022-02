Fórmula 1: Novo carro da Alfa Romeo apresentado só depois do teste de Barcelona | AutoSport

A Alfa Romeo anunciou a data para o lançamento oficial do seu novo monolugar para 2022, o C42. Ontem demos conta de uma imagem daquela que pode ser a traseira do carro, mas apenas será revelado ao público no dia 27 de fevereiro, dois dias depois do teste de pré-temporada em Barcelona.

De acordo com Alfa Romeo, o novo C42 “será apresentado com a sua pintura completa através de um lançamento digital, com imagens e vídeos divulgados ao público e aos meios de comunicação social” na manhã de 27 de fevereiro.

A nova dupla de pilotos da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou estará presente para o lançamento dois dias após o teste em Barcelona, que recordamos não terá transmissão televisiva, nem público nas bancadas do circuito catalão. Um novo teste de três dias terá lugar no Bahrein, antes da primeira prova da nova temporada, agendado para os dias 10, 11 e 12 de março.

Este anúncio faz da Alfa Romeo a sétima equipa a confirmar oficialmente os seus planos de lançamento antes da nova temporada. Red Bull, Williams e Haas são as únicas estruturas ainda por anunciar as datas que os seus novos carros serão revelados. Todas as datas dos lançamentos dos novos monolugares podem ser consultadas aqui.