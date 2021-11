Fórmula 1: Novo acordo com Barcelona oferece estabilidade | AutoSport

A Fórmula 1 e a organização do GP de Espanha assinaram um novo contrato na semana passada para manter a realização da prova no Circuito Barcelona-Catalunha. Segundo a parte catalã, o acordo firmado é uma boa notícia porque se trata de um contrato plurianual numa altura em que várias cidades e países querem receber a competição, normalmente pagando somas exorbitantes para receber um evento. “É uma boa notícia porque até agora renovamos ano após ano de forma agonizante, sempre com o risco de ouvir ‘não’ ou de ter as condições alteradas”, disse o ministro dos negócios catalão Roger Torrent, que liderou as negociações. “Agora podemos trabalhar com um período de tempo mais longo com muito mais estabilidade. Chegámos a um bom acordo e não foi fácil porque há muita concorrência.”