Fórmula 1: Novo acordo até 2026 com o Circuito Barcelona-Catalunha | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou um novo acordo para a realização do GP de Espanha no Circuito Barcelona-Catalunha até 2026. O calendário de 2022 já previa a corrida no traçado catalão, mas faltava chegar a acordo para novo contrato entre as partes, que foi agora tornado público. Para além da corrida do GP em maio, Barcelona recebe também a primeira bateria de testes da disciplina.

Stefano Domenicali, CEO da F1, agradeceu aos promotores do GP de Espanha “pelo seu entusiasmo e empenho em manter a Fórmula 1 em Barcelona, com melhorias que serão feitas na pista e nas instalações, e continuando juntos a nossa longa história”.

O acordo prevê ainda melhorias nas instalações do circuito catalão,que se espera se transforme num “modelo e referência mundial de sustentabilidade aplicado a este tipo de instalações”, segundo o ministro Roger Torrent.