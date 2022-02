Fórmula 1: Nove dos dez carros devem pesar mais que os 795kg | AutoSport

Como o AutoSport deu conta anteriormente, a Red Bull pretende um aumento do peso mínimo dos monolugares ainda para 2022. Os carros deste ano são 43 kg mais pesados que no ano passado, com o peso mínimo desta geração nos 795kg. Quanto mais o carro pesar, pior para a equipa porque perde desempenho: cada 10 quilos a mais “custam” cerca de três décimos de segundo no circuito de Barcelona-Catalunha.

Segundo o avançado pela publicação Auto Motor und Sport, apenas a Alfa Romeo conseguiu construir um monolugar que pesa os 795kg – a McLaren está muito perto desse valor – e todos os outros carros estão muito acima, com o Red Bull RB18 a precisar mesmo de uma boa dieta.

Recordamos que o peso mínimo estava planeado para os 790 kg, mas em 2021 as equipas pediram ao Technical Advisory Group da FIA para aumentar esse limite, já que temiam que para chegar a esse valor, tivessem de utilizar materiais mais leves e mais caros. E foi desse modo que passou para 795kg o mínimo regulamentar.

A Red Bull gostaria de alterar o regulamento ainda este ano, para anular alguma da vantagem que algumas equipas possam ter. Para as mudar o regulamento e sentir o efeito ainda em 2022, é necessário que oito equipas, mais a FIA e a Fórmula 1, estivessem de acordo. Como aconteceu no caso das corridas sprint, já percebemos que é difícil chegar a um consenso tão em cima do início da época.