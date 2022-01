Fórmula 1: Nove das 10 equipas aceitariam negociar com a VW, diz Jost Capito | AutoSport

Que a VW está prestes a entrar na Fórmula 1, parece não haver dúvida. Falta apenas saber se serão duas marcas do grupo e com que equipas farão parceria, porque parece pouco provável que paguem os 200 milhões de dólares de entrada como nova equipa.

Em entrevista à RTL, Jost Capito, que trabalhou na VW, afirma que nove das dez equipas do paddock aceitaria entrar em conversações com os germânicos, deixando de fora apenas a Mercedes, por razões óbvias.”A Fórmula 1 tem ganho interesse nos últimos anos e é muito atrativa para os fabricantes. Ficaria feliz se a Volkswagen decidisse em breve que virão para a Fórmula 1 com uma ou outra marca. Não faz sentido falar sobre isso antes da VW decidir se vão realmente entrar na Fórmula 1. Se recebessem uma chamada, penso que nenhuma equipa diria: ‘Saiam daqui!’. Não consigo imaginar isso. A menos que seja a Mercedes a receber o telefonema!”

Zak Brown disse recentemente que sabia que a Porsche e a Red Bull estariam em negociações e talvez isso possa acontecer em 2026, com a entrada do novo regulamento para as unidades motrizes.