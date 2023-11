Fórmula 1 nos EUA: ESPN bateu (quase) todos os recordes | AutoSport

A melhor prova do sucesso crescente que a F1 está a ter nos Estados Unidos da América do Norte confirma-se pelos números apresentados no seu mais recente relatório. A temporada termina como a segunda mais vista de sempre na televisão dos EUA e inclui três das quatro maiores audiências ao vivo da história da F1 nos EUA.

A temporada de 2023 do Mundial de Fórmula 1 transmitida nas plataformas da ESPN terminou como a segunda temporada de F1 mais vista de sempre na televisão de âmbito nacional dos EUA.

Uma média de 1,11 milhão de espectadores assistiu às transmissões de 22 corridas na ESPN, ESPN2 e ABC durante toda a temporada, perdendo apenas para a média recorde do ano passado de 1,21 milhões.

A média do ano passado incluiu os 2,6 milhões de espectadores do Grande Prémio de Miami, a maior audiência em direto de sempre de uma corrida de Fórmula 1 numa televisão dos EUA.

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, no final da temporada, em 26 de novembro, atraiu uma audiência média de 927.000 espectadores, incluindo a transmissão da corrida na ESPN e a transmissão alternativa F1 Kids na ESPNU.

Os números da temporada de 2023 nesta cadeira de TV foram superlativos:

Três das quatro maiores audiências de TV americana ao vivo foram registadas nas corridas de Miami, 1.96 Milhões; Mónaco, 1.79M e Canadá, 1.76M.

O icónico Grande Prémio do Mónaco foi transmitido em direto pela ABC pela primeira vez e atraiu a maior audiência em direto de que há registo (1,79 milhões de pessoas para a corrida).

Oito corridas estabeleceram recordes de audiência televisiva nos EUA: (Arábia Saudita, Mónaco, Canadá, Áustria, Bélgica, Itália, Singapura e México).

O Grande Prémio inaugural de Las Vegas, atraiu uma audiência média de 1,3 milhões de telespectadores, apesar de ter começado à 1 hora da manhã (ET).

O crescimento das audiências televisivas da Fórmula 1 nos Estados Unidos desde que o campeonato regressou às plataformas da ESPN em 2018, continua a ser uma história de sucesso, pois a audiência média praticamente dobrou de 554 mil em 2018 para 1,11 milhão em 2023, um aumento total de quase 100% e um aumento médio de 15% ao ano.