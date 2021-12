Fórmula 1, Norbert Haug: “Masi foi engenhoso e brilhante em encontrar uma solução” | AutoSport

As opiniões são muitas sobre as decisões de Michael Masi e dos comissários na última corrida do ano. Norbert Haug, antigo responsável da Mercedes Motorsport, deixou a sua opinião sobre o que aconteceu na pista de Yas Marina e sobre o que pensa da atuação de Masi.

“Penso que Masi foi engenhoso e brilhante em encontrar uma solução”, disse Haug ao canal Hello TV. “No geral, encontrei várias decisões tomadas pelo diretor de corrida, num final de temporada convulsivo, que se revelaram adequadas”.

Haug também abordou a conversa de Michael Masi com a Red Bull durante o GP da Arábia Saudita, que resultou em Max Verstappen ter largado no recomeço da corrida do terceiro posto, atrás de Lewis Hamilton.

“Mesmo oferecendo à Red Bull a oportunidade em fazer recuar Verstappen na grelha de partida em Jidá, em vez de sofrer uma penalização de cinco ou dez segundos, pareceu-me uma boa jogada, ‘vou oferecer-lhes isto ou enviar para os comissários, que decidirão entre cinco ou dez segundos [de penalização], mas desta forma terão a oportunidade de recomeçar atrás de Hamilton’. E penso que isso não foi uma negociação, mas sim uma jogada extremamente inteligente. Parece-me um tipo pragmático, uma característica importante para um diretor de corrida”.

O antigo vice-presidente da Mercedes-Benz Motorsport, ainda deu a sua opinião sobre a forma como Toto Wolff e companhia geriram a situação após a última prova do ano.

“Só se pode dizer que m**** acontece”, disse à ServusTV. “Compreendo que por vezes nos passamos. Não sei como seria se tivesse sido ao contrário. Uma palavra sobre o resultado disso, os fãs do desporto motorizado não querem ver isto. Trata-se de saber calar. Para mim também nem sempre foi fácil”, admitiu o alemão.