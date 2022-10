Fórmula 1 no Vietname: tão cedo, nem pensar… | AutoSport

Chegou a estar agendada a ida da Fórmula 1 a Hanói e ao Vietname, mas depois da pandemia e de tudo o que se passou nos últimos dois anos, isso dificilmente irá acontecer, tão cedo…

O Grande Prémio do Vietname esteve previsto para abril de 2020. A corrida foi inicialmente adiada e posteriormente cancelada devido à pandemia de covid-19 e a edição inaugural do evento foi adiada indefinidamente.

Cercado ao público e com a rede delimitadora ‘embrulhada’ em plástico, o circuito de Fórmula 1 de Hanói está basicamente abandonado. A agência noticiosa AFP publicou recentemente fotografias do circuito abandonado, que é agora utilizado maioritariamente por ciclistas locais. Depois do cancelamento da corrida, o presidente da câmara municipal local, Nguyen Duc Chung foi detido e condenado a dez anos de prisão por corrupção. Uma fonte disse à AFP: “Sem o Sr. Chung, o futuro da corrida em Hanói é sombrio”. Até 2029, dificilmente o assunto volta a ser tema.