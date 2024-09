Fórmula 1 no Estoril Classics: pelotão com 6 títulos mundiais e 24 vitórias

A edição de 2024 Estoril Classics aproxima-se, falta pouco mais de uma semana. O Classic GP voltará a ser o cabeça de cartaz do evento, apresentando na sua lista de inscritos de dezassete carros que ajudaram a assegurar seis títulos mundiais e vinte e quatro vitórias em corridas de Fórmula 1.

Um dos momentos mais altos do evento que marca o calendário europeu das competições com automóveis clássicos é o regresso da categoria máxima ao Autódromo do Estoril, que foi o palco do Grande Prémio de Portugal entre 1984 e 1996.

Para a edição deste ano do Classic GP estarão presentes dezassete monolugares que versarão período entre 1973 e 1983, anos em que os motores Ford Cosworth DFV dominavam as grelhas e as classificações.

Para além do aguardado Tyrrell P34, o único carro de Fórmula 1 com seis rodas a competir e com um triunfo (no Grande Prémio da Suécia de 1976 pelas mãos de Jody Scheckter) há outras máquinas marcantes.

A Lotus estará representada por três carros, todos eles com ‘pedigree’. O mais bem-sucedido de todos será o Lotus 72 que, na versão apresentada no Estoril, permitiu a Emerson Fittipaldi conquistar quatro triunfos e o título de pilotos em 1972, tendo a equipa de Colin Chapman vencido o Campeonato de Construtores.

Outro carro importante na história da Lotus é o 78. Este modelo foi o primeiro Fórmula 1 a ostentar ‘túneis venturi’ para gerar efeito de solo – tal e qual como os monolugares actuais da categoria – permitindo a Mario Andretti conquistar quatro vitórias e uma a Gunnar Nilson em 1977.

Este monolugar iniciou ainda a temporada de 1978, antes de ser substituído pelo 79, e foi determinante para que Mario Andretti conquistasse o Campeonato de Pilotos e a Lotus o de Construtores, uma vez que o americano conseguiu mais uma vitória com ele, assim como Ronnie Petterson.

A Lotus terá ainda em pista o 91 a representá-la. Então, a tecnologia do efeito de solo estava no seu auge, mas era a Williams e a Brabham que tinham explorado mais a fundo o conceito do qual Colin Chapman tinha sido o percursor. Ainda assim, Elio de Angelis conseguiria uma vitória no Grande Prémio da Áustria de 1982, a última antes da morte do fundador da equipa, precisamente com o modelo que estará no Classic GP.

No início dos anos 1980 a Williams tinha no FW07 o melhor carro da grelha de partida. Alan Jones foi o piloto que melhor o conseguiu explorar, vencendo cinco Grandes Prémios em 1980 com a versão B do monolugar inglês, semelhante ao que estará no Estoril Classics.

Estes resultados, e mais uma vitória de Carlos Reutemann, garantiram os primeiros títulos da formação inglesa e o único do piloto australiano.

A McLaren durante a ‘Era Cosworth’ teve os seus momentos, conquistando títulos em 1974 com Emerson Fittipaldi e em 1976 com James Hunt.

No Classic GP estará presente um McLaren M26, o modelo usado pelo inglês em 1977, quando ostentava o número 1. Hunt, muito embora sem estar na luta pelo título da temporada, conseguiu três triunfos.

Por fim, na lista dos carros vitoriosos que estarão presentes no Estoril Classics está o Tyrrell 011. A formação de Ken Tyrrell estava então em perda de competitividade, mas com este monolugar conseguiria dois triunfos, um em 1981 e outro em 1982, sempre pelas mãos de Michele Alboreto.

O sucesso conquistado pelo italiano no Grande Prémio de Detroit em 1982 é bastante significativo, uma vez que foi o último dos 155 assegurados pelo motor Cosworth DFV, que na época começava a ser ultrapassado pelos motores turbo, depois de quinze anos em actividade.

Na lista de inscritos do Classic GP estão outros carros que também tem a sua parte na história da Fórmula 1, como é o casso do Lola Embassy T370, pilotado por Graham Hill, o Hesketh 308, que foi usado por James Hunt, ou o Alfa Romeo 182, que impressionará com o seu melodioso V12 de três litros de cilindrada.

São motivos para marcar presença no Estoril Classics deste ano, experimentar a sensação dos Fórmula 1 com motores atmosféricos, um período em que, quem ‘gritasse mais alto’, (leia-se fazia mais rotações), tinha mais potência.

Os bilhetes estão já à venda tanto para a bancada E como para o paddock, em número limitado e também dão acesso à bancada E. Os ingressos de paddock para os três dias estão já esgotados, havendo ainda passes diários.

Como é tradição desde a primeira edição do Estoril Classics, o acesso à bancada A do Autódromo do Estoril é grátis, permitindo que todos os adeptos possam assistir à grande festa que se celebra no histórico circuito português, ao passo que as crianças até aos 16 anos tem acesso livre ao paddock, desde que acompanhadas por um adulto.