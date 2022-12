Fórmula 1: Nikolas Tombazis deu mais detalhes sobre o kit para condições de chuva | AutoSport

Na quarta reunião de 2022 da Comissão de Fórmula 1 foram discutidos e aprovados alguns pontos interessantes e importantes para a competição. Algo que foi discutido foi a utilização de um kit que ainda está em estudo e que pretende reduzir o spray em pistas molhadas, melhorando a visibilidade dos pilotos. O trabalho para avaliar essa ideia já está em andamento e espera-se que as versões protótipos de uma espécie de arco que passará por cima dos pneus possam estar operacionais já na segunda metade da próxima temporada, embora seja muito mais provável a utilização em corrida apenas em 2024.

O diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, explicou que este kit deverá ser utilizado apenas em condições extremas e não em todas as corridas em condições de chuva ou pista molhada. “Consideramos que serão usados ​​apenas algumas vezes por ano, talvez três vezes”, disse Tombazis, citado pelo Motorsport-Total.com. “Não queremos que tenham que ser instaladas todas as vezes que chover”. O objetivo é evitar um episódio como o Grande Prêmio da Bélgica de 2021 ou o atraso na corrida do Grande Prémio do Japão desta temporada. “Spa 2021 deixou cicatrizes na disciplina porque foram circunstâncias muito infelizes”, reforçou o diretor da FIA. “Acho que teria sido dez vezes pior se tivéssemos ido até o Japão e tivéssemos que fazer as malas e regressar. Temos que evitar isso a todo custo”.

Acerca dos primeiros resultados, Tombazis revelou que “fizemos muitas simulações em CFD porque queremos garantir que o impacto desses dispositivos na aerodinâmica seja relativamente pequeno. Ainda o há, mas não é massivo”. O responsável da entidade federativa salientou que mais “desafiador nas simulações é determinar a relação entre o [spray] que vem do difusor e o que vem dos pneus. Assim que encontrarmos uma solução, vamos construir alguns protótipos e testá-los em alguns carros para avaliar adequadamente”, acrescentando ainda que espera “uma melhoria de 50 por cento” na visibilidade dos pilotos em pista. Tombazis também esclareceu que, uma vez instaladas, as proteções nas rodas permanecerão nos carros durante toda a corrida e não serão removidas quando as condições melhorarem.