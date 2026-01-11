Fórmula 1: Nikolas Tombazis alerta para potencial “desastre” com novas regras de 2026

Nikolas Tombazis, Diretor Técnico de Monolugares da FIA – Federação Internacional do Automóvel, utilizou linguagem forte para descrever as potenciais consequências das alterações regulamentares que entrarão em vigor na Fórmula 1 em 2026. As suas observações focam-se, sobretudo, no stress psicológico e no risco competitivo para as equipas, em vez de uma crítica direta às próprias regras.

Há dias, Tombazis reconheceu que a revisão simultânea das regulamentações de motores (Unidades de Potência) e aerodinâmica – a maior redefinição técnica na história moderna da Fórmula 1 – pode conduzir a um “verdadeiro desastre” ou a uma “miséria lamentável” para as equipas que falharem na interpretação correta das novas normas.

Tombazis salientou que, dado que as equipas estão a “começar do zero” tanto no chassis como no motor, estarão a “operar no escuro”. Mencionou que uma equipa poderá chegar à primeira corrida em Melbourne convicta da sua competitividade, apenas para descobrir que se encontra significativamente aquém do ritmo esperado.

O impacto psicológico e a “miséria lamentável”

Nas entrevistas que antecederam a temporada de 2026, o diretor da FIA alertou que a ansiedade do desconhecido é “psicologicamente muito desgastante”. Afirmou que as equipas não sabem se iniciarão o campeonato a vencer ou numa “miséria lamentável”. É de notar que, no início do processo de desenvolvimento (finais de 2023/2024), Tombazis havia desvalorizado os “cenários de desastre” relativos aos novos motores, considerando-os “prematuros”. Contudo, à medida que a temporada de 2026 se aproxima, os seus avisos tornaram-se mais francos quanto aos acentuados desequilíbrios competitivos que a dupla redefinição poderá provocar.

O agravamento dos riscos com o teto orçamental

Tombazis sublinhou ainda que o atual teto orçamental torna um eventual mau começo ainda mais perigoso. As equipas já não dispõem da liberdade financeira para “gastar de forma ilimitada” de um defeito de design fundamental, o que poderá condená-las à retaguarda da grelha por um período considerável.

A complexidade das novas tecnologias em jogo

A principal preocupação reside na complexidade de combinar a aerodinâmica ativa com uma divisão de potência 50/50 entre o motor de combustão interna e a energia elétrica. Esta combinação cria uma alta probabilidade de algumas equipas “falharem completamente o alvo”, resultando em disparidades significativas no desempenho.