Fórmula 1: Nikita Mazepin fora do GP da Grã-Bretanha | AutoSport

O Motorsport UK, órgão que dirige o desporto motorizado no Reino Unido, foi mais longe do que as decisões tomadas ontem pelo Conselho Mundial da FIA e excluiu todos os pilotos com licença desportiva russa e bielorrussa das competições no seu território em resposta aos ato de guerra e agressão conduzidos na Ucrânia pela Rússia e Bielorrússia. A FIA decidiu continuar a permitir que os pilotos russos e bielorrussos possam correr nas competições internacionais sob a bandeira da FIA e não representando as suas nações.

A decisão do Motorsport UK aplica-se a equipas e pilotos com licenças desportivas desses países, estando vedada, à partida, a presença de Nikita Mazepin no GP da Grã-Bretanha em Fórmula 1 em julho deste ano.

David Richards, presidente do Motorsport UK afirmou que: “É nosso dever utilizar qualquer influência e pressão que possamos ter para pôr fim a esta invasão totalmente injustificada da Ucrânia. Gostaríamos de encorajar a comunidade do desporto automóvel e os nossos colegas em todo o mundo a aderirem plenamente às recomendações do Comité Olímpico Internacional e a fazer tudo o que pudermos para pôr fim a esta guerra. O Motorsport UK está unido a Leonid Kostyuchenko, o Presidente da FAU [Federação ucraniana], à comunidade automobilística ucraniana e ao povo ucraniano e apela para que a violência termine com uma resolução pacífica”.