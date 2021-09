Fórmula 1: Nikita Mazepin acredita que melhorou devido à mudança de chassis | AutoSport

Nikita Mazepin afirmou, durante a primeira metade da época, que sentia que o seu desempenho era dificultado pelo facto de ter um chassis ligeiramente mais pesado do que o seu companheiro de equipa, Mick Schumacher. Embora Günther Steiner estivesse cético, porque dizia o chefe de equipa que a diferença de peso não era assim tão grande, a Haas forneceu um novo chassis ao piloto após as férias de verão. Mazepin ainda não superou o seu colega de equipa em qualificação desde a mudança, mas pensa que está melhor agora, com o novo chassis.

“Penso que o ritmo numa volta melhorou bastante desde treino livre 1 da Bélgica. Penso que todos sabemos qual foi a mudança no treino livre 1 da Bélgica. Por isso, é bom saber que posso confiar nos meus instintos. O bom é que o ritmo é melhor agora e temos uma longa temporada à nossa frente. Tenho a certeza que só vai melhorar, porque a confiança que perdi no início do ano, quando o carro não estava a fazer o que era suposto fazer, agora está a aumentar”.