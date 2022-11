Fórmula 1: Nico Rosberg prevê domínio da Red Bull | AutoSport

A Red Bull começou por dar bons sinais durante os testes de pré-temporada, mas com alguns problemas de fiabilidade do RB18 e o seu peso excessivo colocaram algumas dúvidas ainda nas primeiras rondas do ano. No entanto, um ritmo muito forte de desenvolvimento do monolugar fez a equipa entrar na rota das vitórias, chegando à fase final do calendário com 16 vitórias em 20 corridas já realizadas e desempenhos impressionantes, num domínio claro da equipa de Milton Keynes.

Tem sido difícil à Ferrari, e mais recentemente também, à Mercedes darem luta à Red Bull e isso poderá manter-se durante as temporadas futuras, mesmo com a penalização por infração do limite orçamental em 2021, prevê Nico Rosberg.

O campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2016 vê a Red Bull como favorita novamente no próximo ano. “A Red Bull é a força dominante agora, assim como foi a Mercedes nos últimos anos”, disse Rosberg à Sky . O antigo piloto argumenta que a equipa austríaca domina “em todas as áreas”, como no desenvolvimento do carro, fiabilidade, estratégia, para além de Max Verstappen. Com as unidades motrizes congeladas até ao final da época de 2025, Rosberg confia que também o motor produzido pela Honda, mas com designação Red Bull Powertrains, “também parece ser ótimo”. O alemão acrescenta que “agora é definitivamente uma fase em que será muito difícil para todas as outras equipas se aproximarem novamente por causa […] do ímpeto” da Red Bull.

Concluindo, Nico Rosberg prevê que “será muito difícil para a Ferrari ou mesmo a Mercedes se aproximarem”. Terá o ex-piloto razão? Seria um pouco mais do mesmo, mais daquilo que temos visto nas últimas épocas com o domínio claro da Mercedes. Seria bom para a competição ter duas ou mesmo as três equipas a lutarem por vitórias e pelos títulos.