Fórmula 1: Nico Rosberg incita a FIA a esclarecer regras | AutoSport

A época da Fórmula 1 que terminou recentemente foi uma das melhores da sua história, mas não passou incólume sem controvérsia. Dentro e fora de pista foram tomadas decisões que precisam de ser esclarecidas, com os ânimos mais calmos depois do escaldante final de 2021. Isso mesmo pensa Nico Rosberg, que diz ser preciso a FIA esclarecer as regras, principalmente nas lutas rodo com roda, para que algumas coisas menos boas que aconteceram, não se repitam.

“O desporto precisa de progredir”, disse Rosberg à SkySports. “Começa mesmo pelas ultrapassagens, a ação roda com roda. A FIA precisa esclarecer tudo isso para que não tenhamos todas estas discussões. Seria melhor para o desporto se fosse muito mais fácil compreender. Nas manobras lado a lado; quem está agora certo e errado, o que tem de ser feito. Uma decisão rápida é tomada, e nós continuamos. Precisamos de nos livrar de todas estas discussões, isso é importante”.Pouco antes de cessar funções como presidente da FIA, Jean Todt prometeu que o que aconteceu seria analisado, falta saber se o novo presidente e a sua equipa, passam à prática.