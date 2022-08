Fórmula 1: Nico Rosberg garante envolvimento do Príncipe Alberto nas negociações do Mónaco | AutoSport

Além do GP da França, a presença no calendário de 2023 das corridas na Bélgica e no Mónaco estão ameaçadas pelo muito interesse demonstrado por vários países ou cidades para receberem uma prova de Fórmula 1. Existe a possibilidade das três, ou alguma delas, não receberem a competição no próximo ano.

Nico Rosberg, antigo piloto de Fórmula 1 e residente no Principado do Mónaco, garantiu que a organização monegasca do GP conta com o envolvimento do próprio Príncipe nas negociações com a Fórmula 1.

“O príncipe está mesmo a envolver-se nestas conversações, porque o clube automóvel continua a orientar esta difícil tarefa”, explicou o campeão de F1 de 2016. A Liberty Media quer alterar algumas alíneas que sempre existiram no contrato com o Mónaco e que não faziam parte de mais nenhuma prova, como a realização televisiva própria do Automobile Club de Monaco durante o fim de semana, podendo ainda o promotor local comercializar os espaços publicitários na pista.

Segundo alguns relatos, o Automobile Club de Monaco parece intransigente nas negociações, o que levou Rosberg a afirmar que “o Mónaco também tem de se adaptar um pouco. Há patrocinadores no circuito que são concorrentes aos patrocinadores do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 – relógios e assim por diante – e isso, claro, é difícil. Portanto, é preciso encontrar um meio-termo”.

O calendário para a temporada de 2023 vai acrescentar mais duas corridas num total de 24 corridas, com o regresso do GP do Qatar e a terceira corrida nos EUA em Las Vegas já confirmada. Existe ainda a especulação sobre o regresso da China e da África do Sul à F1 já no próximo ano.