Fórmula 1: Nico Rosberg considera que George Russell na Mercedes pode ser arriscado | AutoSport

Nico Rosberg foi o último piloto a bater Lewis Hamilton pelo título mundial de Fórmula 1, antes de Max Verstappen o ter feito este ano. Em 2016, Rosberg e Hamilton estavam juntos na Mercedes e depois de vários episódios entre os dois, o piloto alemão venceu o campeonato.

Para o agora comentador da SkySports, George Russell na mesma equipa que Hamilton pode resultar em nova batalha entre colegas de equipa. Na opinião de Rosberg, Russell vai ter um início de carreira na Mercedes forte, já que quando o piloto substituiu Lewis Hamilton no Bahrein, “estava logo ali com Valtteri, o que dará a George muita confiança de que pode fazer o trabalho e será suficientemente rápido”.

Por isso mesmo, Nico Rosberg pensa que a situação dentro da equipa pode ficar intensa.“Foi uma decisão difícil para a Toto, porque o risco é bastante elevado. Se George estiver realmente ao mesmo ritmo de Lewis, pode tornar-se muito intenso na equipa. Há muitas incógnitas, será que George vai recuar, ou será que vai pilotar com “os cotovelos de fora”? Isso vai ser tão bom de se ver“, explicou o antigo piloto e campeão do mundo de 2016 em declarações à Sky.