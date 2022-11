Fórmula 1: Nico Hülkenberg testa com a Haas “graças à Aston Martin” | AutoSport

Nico Hülkenberg foi anunciado ontem como piloto principal da Haas para 2023, deixando de fora Mick Schumacher, mas vai já poder testar com a equipa norte-americana na próxima terça-feira, ainda que não tenha terminado o contrato de piloto reserva com a Aston Martin. O acordo entre as duas estruturas permite ao piloto alemão ter um primeiro contacto antecipado com mecânicos, engenheiros e monolugar da Haas, apesar de este não ser, obviamente, o carro do próximo ano. Ainda assim, isto é um passo importante para a integração do piloto na estrutura.

“Graças a Aston Martin, que foi muito generosa, [Nico Hülkenberg] pode pilotar o carro na terça-feira”, afirmou Günther Steiner à Sky durante o Grande Prémio de Abu Dhabi. “Vamos fazer com ele o banco no domingo. Eles foram muito bons connosco. Agradeço ao Mike [Krack, chefe de equipa da Aston Martin] porque foi fantástico poderem permitir que estivesse no carro na terça-feira”,

O responsável máximo da Haas salientou a importância que é para equipa e piloto completar um dia de testes. “O melhor que se pode fazer para aprender sobre o carro é conduzi-lo. Pode-se olhar para muitos dados e muitos dados, mas conduzir é outra coisa”.

Ainda antes de terminar a época, a Haas está a discutir com a AlphaTauri pelo oitavo lugar no campeonato de construtores, mas Steiner promete que a equipa vai lutar até ao fim para manter o posto na classificação. Para já têm uma vantagem de dois pontos.