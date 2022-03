Fórmula 1, Nico Hülkenberg: “o simulador da Aston, foi a única coisa que pilotei” | AutoSport

Nico Hülkenberg foi chamado à última hora para substituir Sebastian Vettel para o GP do Bahrein, a prova inaugural da Fórmula 1 de 2022. O alemão contou que, obviamente, não tem expectativa para a prova.

“Praticamente, telefonaram-me ontem de manhã, estava na cama, recebi as notícias, arrumei as malas, e fui-me embora”, disse Hulkenberg. “Penso que é uma situação um pouco interessante de novo, por isso, sim, vou pensar volta a volta, sessão a sessão”.

O piloto não tem qualquer quilómetro em pista aos comandos do novo AMR22, com deixou claro na conferência de imprensa de hoje. “Apenas simulador. Apenas o simulador de Aston, foi a única coisa que pilotei. Corrida a sério, corrida a sério? Zero”, acrescentou ele.

Hulkenberg tem apenas três sessões de treino antes da qualificação e da corrida do Grande Prémio do Bahrein.