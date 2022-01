Fórmula 1, Nico Hulkenberg: “novos carros são bastante rápidos” | AutoSport

Nico Hulkenberg ficou sem lugar como piloto principal na Fórmula 1, mas teve funções de desenvolvimento e testes na Aston Martin, para além de ser o piloto de reserva, e experimentou o novo carro de 2022 no simulador. O piloto alemão concluiu que a nova geração de monolugares não será mais lenta que a anterior, mas levanta dúvidas sobre a maior facilidade em perseguir os carros da frente.

“O objetivo era serem um pouco mais lentos, mais difíceis de conduzir, com mais foco nos pilotos que podem fazer a diferença em vez de dominarem o desempenho do carro e a aerodinâmica” escreveu Hulkenberg no LinkedIn. “Contudo, pela minha experiência inicial, os novos carros são bastante rápidos e não necessariamente mais lentos do que a última geração. A experiência de condução também não mudou assim tanto, pelo menos no simulador. Será muito interessante ver se estes carros podem realmente perseguir melhor o carro da frente. No simulador, as velocidades de curva são extremamente elevadas, pelo que o risco de “ar sujo” ainda pode acontecer e é difícil para mim imaginar que será fácil seguir outro carro confortavelmente a estas velocidades. De qualquer modo, espero que fiquemos positivamente surpreendidos. Uma vez iniciados os testes de pré-época, os condutores e as equipas descobrirão como os carros se comportam realmente na pista”.

Hulkenberg previu ainda, que a ordem da classificação não deve alterar muito com a entrada dos novos regulamentos.

“As equipas das corridas de desenvolvimento estão a trabalhar, a ordem da classificação vai sofrer alterações com uma época tão longa. É demasiado cedo para previsões, embora eu ficaria muito surpreendido se as equipas de topo dos anos anteriores não estivessem perto da frente”.