Fórmula 1, Nico Hülkenberg: “Luta pelo título será até ao fim” | AutoSport

Nico Hulkenberg ficou impressionado pela prestação de Max Verstappen. O piloto da Red Bull foi soberbo frente ao seu público e não acusou a pressão. Para o alemão, esta foi a prova de que Verstappen tem tudo para lutar pelo título.

No programa Sports & Talk na ServusTV, Hulkenberg mostrou a admiração por Verstappen. “Max mostrou que pode lutar pelo campeonato. A Mercedes tentou de tudo para conseguir passar o Max. Eles jogaram com todas as suas opções. A luta vai continuar em Monza e suspeito que vai continuar até ao final da época. É uma batalha entre equipas da mesma valia. Há circuitos diferentes, claro, e penso que as próximas duas corridas em Monza e Sochi poderão beneficiar um pouco mais a Mercedes – são pistas em que o motor tem mais importância. Será sobre quem comete menos erros. Qualquer decisão pode inclinar a balança”.

A força mental para não ficar afetado com a onda de apoio foi também realçada por Hulkenberg:

“Foi gigantesco. A Holanda é um país pequeno e eles sabem como fazer bons eventos. Fizeram um excelente trabalho. Tiro o chapéu ao Max. Ele viu todos os dias quantas pessoas foram vê-lo. Subconscientemente, isso tem sempre influência, mas foi impressionante como Max foi capaz de bloquear essa pressão”.