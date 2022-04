Fórmula 1, Nico Hülkenberg: “interessado mas não desesperado” por voltar a correr | AutoSport

Nico Hülkenberg regressou à Fórmula 1 para substituir Sebastian Vettel nas duas primeiras corridas do ano. Sem espaço como piloto principal, este tem sido o seu papel, substituir os pilotos da Racing Point/Aston Martin quando estes testam positivo à Covid-19.

O piloto alemão de 34 anos avisa que está ansioso por voltar aos comandos de um monolugar de Fórmula 1, mas não é o fim do mundo se isso não voltar a acontecer.

“Claro, tenho saudades das corridas”, admitiu o piloto citado pelo Motorsport.com. “Alguns dias mais, outros dias menos. Penso que isso é natural. Estou interessado em correr mas não desesperado”.

Hülkenberg já disse algumas vezes que regressar a tempo inteiro numa equipa será muito difícil e reforçou essa ideia depois do GP da Arábia Saudita, corrida que terminou em 12º.

“Obviamente, por causa da Covid-19, isto já tinha acontecido em 2020 e aconteceu agora, portanto, quem sabe o que mais poderá acontecer este ano. Mas acho que é bastante complicado e difícil para o futuro conseguir um lugar. Mas se houver uma oportunidade, chamem-me”.