Fórmula 1, Nicholas Latifi: “tem havido uma melhoria contínua” | AutoSport

Nicholas Latifi vai para a sua terceira temporada na Fórmula 1 em 2022. Depois de duas épocas com George Russell como companheiro de equipa, o piloto canadiano terá um novo colega, Alexander Albon.

Latifi sente que tanto ele como a equipa deram passos em frente em 2021 e quer manter o ímpeto na nova temporada.

“Quando olho para trás, para os aspetos da condução e do desempenho, penso que há certamente muitas coisas que queria fazer melhor. Algumas pequenas questões e detalhes, também, que – em retrospetiva, com mais experiência – provavelmente teria gostado de ter ajustado e adaptado melhor, mas sinto que tem havido uma melhoria contínua onde o desempenho está na trajetória certa. Mais uma vez, nem sempre foi evidente nas tabelas de tempo, mas isso não é o importante neste momento para a posição em que nos encontramos. É apenas continuar a construir-me, a minha confiança, confiança com a equipa, e, com a direção que a equipa está a tomar agora, entrar no próximo ano, é um momento muito excitante”.

Sobre o novo colega de equipa, Latifi explicou que falou brevemente com Albon, mas que tem a certeza que vão puxar um pelo outro durante o ano.

“Falamos brevemente da sua experiência com os novos pneus e, obviamente, em termos do carro do próximo ano em geral (…). Obviamente falaremos. Já trabalhamos juntos antes, e sei que vamos puxar bastante um ao outro”.