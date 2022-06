Fórmula 1: Nicholas Latifi suspeita de diferenças entre chassis na Williams | AutoSport

O ritmo de Nicholas Latifi tem estado muito abaixo do de Alexander Albon e após a corrida caseira do GP do Canadá, o piloto da Williams admitiu poderem existir diferenças entre o seu chassis e o do companheiro de equipa.

“Desde o início que nos tem faltado muito ritmo”, explicou Latifi, citado pelo Racefans.net. “Pouco combustível, muito combustível, quando os pneus estão bons, quando estamos a gerir a degradação dos pneus. Estamos demasiado distantes”.

O piloto canadiano espera que nas duas semanas que faltam para a próxima prova, a equipa consiga encontrar algumas soluções, mas salienta que os problemas que tem sentido com o monolugar não são causados apenas pela falta de adaptação.

“Com certeza, no início da época, havia uma parte devido a isso [adaptação do piloto ao novo monolugar e ao regulamento técnico de 2022], talvez ainda se possa atribuir parte do delta do tempo por volta a esse fatos, mas para mim, analisando para além disso, além da falta de confiança que sinto que estava a ter no início, o ritmo simplesmente não está lá. Há situações em que simplesmente não sinto que o meu carro seja capaz de fazer o que vejo nos dados, o que não é uma sensação agradável sentir”, concluiu o piloto, que espera estar em melhor nível no GP da Grã-Bretanha.