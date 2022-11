Fórmula 1: Nicholas Latifi só aceita lugar de piloto reserva apenas com uma condição | AutoSport

Sem lugar na Williams para 2023, Nicholas Latifi parece estar praticamente de fora da grelha da Fórmula 1 para a próxima época. Tem-se falado da hipótese de rumar à Indycar Series, mas o piloto canadiano salientou que ainda não há qualquer acordo para nenhum projeto. No podcast ‘Beyond the Grid’, Latifi explicou que pode manter-se como piloto de reserva de uma equipa, mas não a qualquer preço, tem de existir “uma possibilidade realista de regressar à Fórmula 1”.

“Só consideraria o papel de terceiro piloto se visse uma possibilidade realista de regressar à Fórmula 1”, disse Latifi, “o que, para ser honesto, não acontece”.

O piloto canadiano tem no seu companheiro de equipa atual um exemplo bem sucedido de como é possível regressar ao mundial da FIA após um ano fora da grelha. “Alex fez isso no ano passado, o que mostra que é possível”, argumentou Latifi, que acrescentou que “estava numa situação diferente com a Red Bull”, fazendo referência ao facto de Albon ter competido no DTM, enquanto era piloto reserva e simulador na equipa austríaca.

O piloto da Williams até à corrida de Abu Dhabi, é claro: “não seria nada para mim ser apenas um piloto reserva sem um caminho claro para regresar. Porque ser um piloto reserva não é o que vejo para a minha carreira a longo prazo”. Latifi afirmou ainda que “se não encontrar nada adequado para mim no próximo ano, posso tirar um ano sabático para pensar em algo melhor para o ano seguinte”. Algo do género como quer Daniel Ricciardo, mas ao contrário do seu colega de profissão, que disse não querer competir na Indy por causa dos circuitos ovais, Latifi não vê qualquer problema nisso. “Não me privaria de nenhuma prova no campeonato. Especialmente se fizesse isso por vários anos. Se não corresse em ovais no primeiro ano, teria de aprender no segundo ano”, concluiu o piloto canadiano.