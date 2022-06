Fórmula 1, Nicholas Latifi: “Sei que vou pilotar durante o resto do ano” | AutoSport

<Os fracos desempenhos de Nicholas Latifi colocam algumas dúvidas sobre a continuação do piloto na Williams para o resto da atual temporada. Sendo difícil que Latifi perca o seu lugar ainda este ano, tem sido avançada por algumas fontes britânicas a possibilidade de Oscar Piastri substituir o canadiano já este ano, no entanto Latifi mantém a confiança que é piloto da Williams para o resto do ano.

“Sei que vou pilotar durante o resto do ano”, disse o piloto, que ainda assim admitiu que o seu lugar na equipa em 2023 é incerto.

“Definitivamente, sinto que estou sob pressão. Penso que acontece o mesmo para qualquer piloto que não tenha contrato para o ano seguinte. A pressão está sempre presente, independentemente de eu estar a ter grandes desempenhos ou onde estar na situação que estou agora, que obviamente não é onde eu quero estar”.

O piloto canadiano salienta que sabe que precisa de melhorar e que não está “satisfeito com a forma como as coisas estão a correr neste momento”.

Uma parceria entre Williams e Alpine, podendo colocar Oscar Piastri no lugar do piloto canadiano, e uma troca de unidade motriz da Mercedes para a da Renault tem sido avançada como quase certa para 2023.