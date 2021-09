Fórmula 1, Nicholas Latifi: “Estou entusiasmado, a equipa está mais competitiva” | AutoSport

Já era esperada a manutenção de Nicholas Latifi na Williams, já a sua sua evolução é notória. Nicholas Latifi teve um ano de estreia na F1 apagado como a sua equipa, a Williams. A melhor qualificação que fez foi 15º, a melhor classificação em corrida três 11º lugares, mas fez muito pouco para conseguir melhor. Face a Russell, perdeu em toda a linha, e como se sabe, o carro também não ajudou em nada.

Este ano, com a equipa a crescer um pouco, Latifi já tem vários 16º lugares em qualificação, um 10º na difícil Spa, e nas últimas três corridas terminou duas vezes nos pontos. Uma delas, foi Spa, é verdade, mas está claramente melhor: “Estou entusiasmado por continuar com a Williams por mais um ano; em parte devido aos novos regulamentos técnicos da F1, mas também porque a equipa está a avançar numa direção mais competitiva com novos proprietários, gestão e pessoas do lado técnico.

Sinto-me em casa aqui desde o dia em que cheguei, e penso que estou no lugar certo para continuar com a minha trajetória positiva. O objetivo é continuar a fazer pequenas melhorias para que todos possamos tirar partido da oportunidade que temos no próximo ano. Estou super entusiasmado por trabalhar com o carro do próximo ano e é como um novo começo para todos. Sinto-me privilegiado por fazer parte dessa mudança”, disse.