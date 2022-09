Fórmula 1: Nicholas Latifi deixa Williams no final da época | AutoSport

A Williams confirmou o fim de relação contratual com Nicholas Latifi quando esta época terminar. Sem lugar na equipa de Grove, que anunciará o próximo companheiro de equipa de Alexander Albon muito em breve, o GP de Abu Dhabi deverá ser a última prova do canadiano na Fórmula 1.

A relação de Latifi com a Williams começou em 2019 como piloto de teste e reserva antes de subir para os comandos do monolugar da equipa na época seguinte. Latifi obteve o seu melhor resultado com o sétimo lugar no Grande Prémio da Hungria de 2021, no entanto, este anos é o único piloto a tempo inteiro sem pontos.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos na Williams Racing, a todas as pessoas na fábrica e àqueles com quem trabalho em pista, pelos últimos três anos”, disse Latifi em comunicado sobre a sua saída da equipa britânica. “A minha estreia inicial na F1 foi adiada devido à pandemia, mas acabámos por ir para a Áustria e, embora não tenhamos alcançado juntos os resultados que esperávamos, continua a ser uma viagem fantástica. Conseguir os primeiros pontos na Hungria no ano passado foi um momento que nunca esquecerei, e passarei ao capítulo seguinte da minha carreira com memórias especiais do meu tempo com esta equipa dedicada. Sei que nenhum de nós deixará de fazer todos os esforços até ao final da época”.

Em declarações no anúncio da equipa, o responsável pela Williams, Jost Capito salientou que Latifi é “um grande jogador de equipa que tem uma grande atitude em relação aos seus colegas e ao seu trabalho e é muito apreciado e respeitado”. Capito, que tem de encontrar uma solução para preencher o lugar deixado vago no final da época, acredita que Latifi “se esforçará ao máximo para maximizar o que podemos fazer juntos durante o resto desta temporada”.

O piloto canadiano tinha deixado claro em Zandvoort que só procurar outras soluções na Fórmula 1 quando o seu futuro com a Williams ficasse definido. Há, no entanto, poucas hipóteses do piloto se manter na competição rainha do automobilismo.