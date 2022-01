Fórmula 1, Nicholas Latifi: “adaptação é uma das competências e qualidades mais importantes” | AutoSport

Nicholas Latifi vai começar a sua terceira época na Fórmula 1 com um novo companheiro de equipa, depois de ter passado as duas temporadas anteriores ao lado de George Russell. O canadiano tem vindo a melhorar desde a sua estreia, mas diz que num ano com nova regulamentação técnica, a adaptação rápida dos pilotos aos carros será importante.

“A maior lição que aprendi é como é importante poder ser flexível e adaptar, dependendo da situação, a forma como o carro é pilotado. Especialmente se não estiver como queremos, o que partindo do princípio do que ouço as pessoas dizerem sobre os carros de 2022, pode muito bem ser o caso, com um carro potencialmente mais difícil de conduzir”, disse Latifi ao Motorsport.com, acrescentando que: “Penso que como piloto, a adaptação é uma das competências e qualidades mais importantes que temos de ter. Porque por vezes há situações em que as coisas não são como se espera, quando não se consegue prever exatamente o que o carro vai fazer, como são as condições da pista”.