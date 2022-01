Fórmula 1: Negociações com a Andretti não prejudicaram época de 2022 da Alfa Romeo | AutoSport

Foi um dos temas do ano fora das pistas da Fórmula 1: as conversações entre a Andretti Autosports e a Sauber, que chegou quase a bom porto, mas que não terminou da melhor maneira. A Andretti disse que continua interessada em tornar-se equipa de F1, a Sauber mantém a ligação com a Alfa Romeo e com os mesmos proprietários.

Frédéric Vasseur, chefe de equipa, afirmou agora que esse tempo de indefinição não prejudicou o trabalho da equipa no desenvolvimento de 2022.“Não parámos de todo o lado técnico, e não abrandou em nada o desenvolvimento, isso é certo”, disse Vasseur ao Motorsport.com. “Em algumas discussões, sobre patrocinadores, pilotos, etc., tivemos de estar um pouco presentes, mas no final, isso não mudou a situação. Não teve qualquer impacto, exceto adiarmos algumas decisões”. Ainda assim, Vasseur confirmou que “foi uma distracção para mim!”