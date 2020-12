Fórmula 1: não tenham pressa, Mercedes…

É no mínimo irónico que o único lugar do line up de 2021 ainda em aberto na fórmula 1 é o do…campeão em título. A Mercedes é a única equipa sem um line up de pilotos confirmado para a temporada de Fórmula 1 de 2021. Como se sabe a AlphaTauri confirmou Yuki Tsunoda para o lugar de Daniil Kvyat, ao lado de Pierre Gasly, e na Red Bull, Sergio Perez vai substituir Alexander Albon, e correr ao lado de Max Verstappen.

Portanto, agora falta a Mercedes. Lewis Hamilton ainda não tem contrato para 2021, já revelou que espera conseguir um acordo até ao Natal, mas não há garantias a esse respeito. Muitos poucos colocam a hipótese de Hamilton e Mercedes não chegarem a acordo, mas… nunca digas nunca. Alias, até a própria FIA já confirmou a lista inicial de inscrições para 2021 e colocou lá o nome de Hamilton. Esperemos que não se tenham precipitado…