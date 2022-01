Fórmula 1 não permite cerimónia de pré-corrida com demonstrações de aviões militares | AutoSport

Um dos momentos mais marcantes das cerimónias de pré-corrida, não apenas na Fórmula 1 é transversal a todo o desporto motorizado, são as passagens de aviões militares a baixa altitude. Por exemplo, em Monza e Silverstone já são tradições. No entanto, não serão permitidas em 2022.

Segundo a publicação online Racing365.com, que teve acesso a um email enviado para todos os promotores dos GP, a demonstração com aviões militares está proibida, numa tentativa de baixar mais as emissões de carbono durante os fins de semana de corridas. A única exceção, que tem regras muito apertadas, é a passagem de aviões comerciais que utilizem biocombustíveis.